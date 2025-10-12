Il Pd locale ' candida' Marco Villano alle Regionali
Si è svolta ad Aversa l’iniziativa “Noi”: il Partito Democratico si unisce attorno a Marco Villano per una nuova stagione politica. L'evento, promosso dal Partito Democratico cittadino, è stato un momento di confronto sul presente, il passato e il futuro del partito e della sua comunità di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
