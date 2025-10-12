Pochi chilometri separano il centro storico di Pietrasanta da Valdicastello Carducci, un piccolo borgo che conta oggi meno di mille abitanti, ma che custodisce un patrimonio storico e naturale sorprendente. Il nome Valdicastello deriva dall’espressione "Valle dei Castelli", attestata già in documenti antichi, mentre il suffisso "Carducci" fu aggiunto in onore di Giosuè Carducci, premio Nobel per la Letteratura, nato qui nel luglio del 1835. Ad accogliere i visitatori è la splendida Pieve dei Santi Giovanni e Felicita, immersa tra gli ulivi all’ingresso della valle. Considerata una delle chiese romaniche più affascinanti della Versilia, venne edificata nel Medioevo dalle comunità rurali locali ma l’aspetto attuale risale al XII secolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il patrimonio storico di Valdicastello