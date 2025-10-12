Il patrimonio di Diane Keaton un impero costruito sul fiuto per il flipping | a chi va l’eredità da 100 milioni di dollari

Roma, 12 ottobre 2025 – L' eredità di Diane Keaton non si misura solo nell’oscar vinto o nell’essere stata una icona di stile, ma anche in una notevole fortuna finanziaria. Sebbene i dettagli precisi del suo testamento non siano pubblici, fonti autorevoli come il Daily Mail e Celebrity Net Worth stimano il suo patrimonio netto intorno ai 100 milioni di dollari. Questa ingente somma è stata costruita su due pilastri fondamentali: i guadagni derivanti da una carriera cinematografica di successo e una sorprendente e redditizia carriera parallela nel mercato immobiliare di lusso. Il patrimonio immobiliare: la “flipper” di Hollywood. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

