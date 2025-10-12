Il parco XXII Aprile si anima con Città meticce

É stato un pomeriggio di festa tra hip hop, breaking, parkour, skateboard, attività di writing e calcio a 5 quello che sabato 11 ottobre ha visto il Parco XXII Aprile rispondere presente alla giornata zero di “Immagina Città Meticce”, il nuovo format Uisp Modena dedicato alle attività urban e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it