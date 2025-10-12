Il parco XXII Aprile si anima con Città meticce

Modenatoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

É stato un pomeriggio di festa tra hip hop, breaking, parkour, skateboard, attività di writing e calcio a 5 quello che sabato 11 ottobre ha visto il Parco XXII Aprile rispondere presente alla giornata zero di “Immagina Città Meticce”, il nuovo format Uisp Modena dedicato alle attività urban e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: parco - xxii

Sport e sapori a chilometro zero, il primo compleanno del BioMarket al Parco XXII Aprile

Spaccio al parco XXII Aprile, scatta anche il daspo urbano per un nigeriano

Parco XXII aprile, daspo a uno spacciatore nigeriano

Parco XXII aprile, daspo a uno spacciatore nigeriano - Spacciava droga in tutta tranquillità nei pressi degli istituti scolastici e in un’area verde sovente frequentata da famiglie e bambini. ilrestodelcarlino.it scrive

Sicurezza e proteste, accoltellamento al parco XXII Aprile. “Non ne possiamo più” - Decine di modenesi ieri sera si sono uniti al ’Tutto sotto controllo tour’, una passeggiata all’interno dei Giardini Ducali volta a ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Parco Xxii Aprile Anima