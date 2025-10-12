Oltre il danno, la beffa. E’ quanto subito dai genitori di una bimba folignanese di sei anni che nel settembre del 2023, quando di anni ne aveva quattro, venne dimenticata sullo scuolabus insieme a una coetanea. L’accaduto, all’epoca, portò alla denuncia dell’autista e dell’assistente del mezzo. A distanza di due anni dall’episodio, sebbene il caso sia stato archiviato, i genitori sono stati condannati al pagamento delle spese legali delle controparti. E’ bene, però, riepilogare la vicenda. Quel giorno, alle 8.20 del mattino, le due bambine vennero prelevate dallo scuolabus per essere accompagnate alla scuola dell’infanzia di Folignano, insieme agli altri bambini presenti sul veicolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il papà si sfoga dopo la condanna: "La mia bimba dimenticata sul bus e ora devo pagare le spese legali"