Il Palio raccontato in foto L’occhio di Luca Venturi
Il Palio visto attraverso la fotografia di Luca Venturi. Giovedì 16 ottobre, alle ore 18 nella Galleria dei costumi della Contrada del Drago (Via del Paradiso – ingresso libero) si svolgerà la presentazione, in prima assoluta italiana, del volume "The Palio: a timeless race". Dopo i saluti dell’Onorando Priore Luigi Sani, sarà Massimo Biliorsi a dialogare con l’autore. Saranno proiettate alcune immagini tratte da questo raffinato volume e interventi filmici curati dalla Moviement Hd con Riccardo Domenichini e Barbara Castelli. La serata è organizzata dalla Commissione Cultura della Contrada. Il libro si avvale di una prefazione "And so the fury" di Dan Winters, che ha curato anche la scelta delle fotografie. 🔗 Leggi su Lanazione.it
