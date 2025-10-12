Il Palio visto attraverso la fotografia di Luca Venturi. Giovedì 16 ottobre, alle ore 18 nella Galleria dei costumi della Contrada del Drago (Via del Paradiso – ingresso libero) si svolgerà la presentazione, in prima assoluta italiana, del volume "The Palio: a timeless race". Dopo i saluti dell’Onorando Priore Luigi Sani, sarà Massimo Biliorsi a dialogare con l’autore. Saranno proiettate alcune immagini tratte da questo raffinato volume e interventi filmici curati dalla Moviement Hd con Riccardo Domenichini e Barbara Castelli. La serata è organizzata dalla Commissione Cultura della Contrada. Il libro si avvale di una prefazione "And so the fury" di Dan Winters, che ha curato anche la scelta delle fotografie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Palio raccontato in foto. L’occhio di Luca Venturi