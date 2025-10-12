Il palazzo ereditato dall’ospedale Il sindacato dice no alla vendita | Diamo letti ai camici bianchi
È in vendita il condominio lasciato in eredità all’ospedale di Lecco. I rappresentanti degli operatori sanitari chiedono però di ripensarci, tenerlo e trasformarlo o in foresteria per medici, infermieri, oss e quanti in ospedale lavorano, oppure una struttura per l’inserimento sociale di quanti soffrono di fragilità mentale. Nel 2012 una benefattrice ha lasciato in eredità all’ospedale Manzoni la nuda proprietà di alcuni appartamenti, uffici e altre unità immobiliari in uno stabile di via Azzone Visconti, in centro città. L’intero fabbricato è poi passato completamente di mano all’Asst lecchese nel 2017, quando è mancata anche l’ultima erede della benefattrice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: palazzo - ereditato
Domenica 5 ottobre 2025 Ore 18.00 Sala degli Specchi Palazzo della Provincia - Cosenza Classico vs Romanticismo ———————————————————— Domenica 12 ottobre 2025 Ore 18.00 Sala degli Specchi Palazzo della Provincia - Cosenza L’E - facebook.com Vai su Facebook
Ho ricevuto a Palazzo Chigi Sua Altezza Reale il Principe Salman bin Hamad Al Khalifa, Principe Ereditario e Primo Ministro del Regno del Bahrein, con il quale ho rilasciato la seguente dichiarazione congiunta: https://governo.it/sites/governo.it/files/Joint_Stat - X Vai su X
Il palazzo ereditato dall’ospedale. Il sindacato dice no alla vendita: "Diamo letti ai camici bianchi" - Ma già nel 2019 i manager della sanità avevano deliberato di alienare il patrimonio edilizio. Secondo ilgiorno.it