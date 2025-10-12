È in vendita il condominio lasciato in eredità all’ospedale di Lecco. I rappresentanti degli operatori sanitari chiedono però di ripensarci, tenerlo e trasformarlo o in foresteria per medici, infermieri, oss e quanti in ospedale lavorano, oppure una struttura per l’inserimento sociale di quanti soffrono di fragilità mentale. Nel 2012 una benefattrice ha lasciato in eredità all’ospedale Manzoni la nuda proprietà di alcuni appartamenti, uffici e altre unità immobiliari in uno stabile di via Azzone Visconti, in centro città. L’intero fabbricato è poi passato completamente di mano all’Asst lecchese nel 2017, quando è mancata anche l’ultima erede della benefattrice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il palazzo ereditato dall’ospedale. Il sindacato dice no alla vendita: "Diamo letti ai camici bianchi"