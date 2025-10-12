Il nuovo comandante del Roan guardia di finanza Matteo Guerra ricevuto dalla viceprefetto Amabile
Il viceprefetto vicario Marisa Amabile ha incontrato nel palazzo del governo a Pescara il nuovo comandante del Roan (reparto operativo aeronavale della guardia di finanza), il colonnello Matteo Guerra.L'ufficiale delle Fiamme Gialle si è insediato di recente nel ruolo di comandante.È stato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: nuovo - comandante
Nuovo titolo in Criminologia per il comandante della Polizia locale
Il tenente Sergio Bertolino è il nuovo comandante della guardia di finanza di Paternò
Il tenente Sara Fiore nuovo comandante
Francesco Caravella è il nuovo comandante stazione carabinieri idi Stimigliano Vai su Facebook
Il sindaco @massimozedda incontra il nuovo comandante del #151ReggimentoFanteriaSassari, colonnello Pagliaroli. In un clima di piena #collaborazioneistituzionale, si conferma l’impegno a favore della comunità cittadina. #Cagliari - X Vai su X
Guardia di Finanza: Cambio al Comando della Sezione Aerea di Lamezia - Il Tenente Colonnello pilota Raffaele Carotenuto è il nuovo comandante della Sezione Aerea di Lamezia Terme. Lo riporta cn24tv.it
Colonnello Angelini nuovo comandante Guardia finanza di Fermo - Il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza di Fermo è il colonnello Vittorio Angelini, 49 anni, di origini abruzzesi, proveniente dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Firenze, ... ansa.it scrive