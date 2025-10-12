Il nuovo centro giovani riparte tra corsi di rap e fotografia
A Santarcangelo l’autunno porta nuovo fermento creativo per i ragazzi, grazie alla ripresa delle attività del centro giovani Labo380. Tra le proposte dell’associazione Artai, oltre allo spazio messo a disposizione di ragazzi e ragazze, laboratori di fotografia, scrittura rap, musica e filosofia, eventi artistici e culturali. Le attività previste dal progetto sono interamente gratuite, con iscrizione in loco: tra le principali lo spazio coworking e studio per studenti. Quest’ultimo è disponibile il martedì dalle 14 alle 18, dal mercoledì al venerdì dalle 15 alle 19 e sabato dalle 9 alle 13. Il laboratorio di fotografia si svolge il lunedì dalle 18 alle 20, quello di scrittura rap il martedì dalle 21 alle 23, l’open talk "Chiacchiere filosofiche" il mercoledì dalle 15 alle 19, le jam session e il laboratorio di registrazione il sabato dalle 15 alle 19. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
