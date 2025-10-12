Il nodo gordiano di Gaza è sciolto che succede ora? Gli scenari dell’amb Castellaneta

Come Alessandro Magno che tagliò con la spada il proverbiale nodo gordiano divenendo imperatore dell’Asia minore, allo stesso modo è servita la “spada” di Donald Trump per sciogliere l’intricata matassa della guerra tra Israele e Hamas e porre fine a ostilità e distruzioni a Gaza esattamente dopo due anni, in concomitanza con la fine dello Sukkot e l’anniversario del più devastante attentato terroristico di Hamas in territorio israeliano. Non ancora una pace, anche perché siamo solo all’inizio di un percorso che si preannuncia molto lungo e pieno di ostacoli; possiamo parlare piuttosto di una “tregua imposta” dagli Stati Uniti a Israele, dettata non solo da ragioni umanitarie ma anche dall’ambizione personale del Presidente Usa (che non è stata sufficiente, almeno per quest’anno, a fargli vincere il Nobel per la Pace) e dall’agenda politica interna della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Formiche.net

