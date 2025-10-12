Il Nobel che Trump non ha vinto ma forse ha ispirato

Ufficiale: il premio Nobel per la Pace è stato assegnato a Maria Corina Machado. Donald Trump, sconfitto, non ha risparmiato critiche al comitato norvegese, accusandolo di anteporre la politica alla pace. Ma è davvero così deluso? Alla retorica trumpiana siamo ormai abituati, e molti analisti sanno che per comprendere davvero le posizioni del Tycoon bisogna guardare oltre le sue parole. Le analogie tra la leader venezuelana e il 47° presidente degli Stati Uniti, in effetti, non mancano. Il caos sembra avvolgere tanto Washington quanto Caracas: da un lato una confusione internazionale segnata da decine di conflitti, dall’altro una crisi interna violenta e drammatica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

