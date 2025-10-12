Il Nobel alla golpista Machado e l’ipocrisia dei democratici

12 ott 2025

Aspettando il Nobel a Trump e Netanyahu: l’Occidente dei “sinceri democratici” pronto a santificare la golpista Machado. Oh, sì. Tenetevi pronti, gente. Presto sarà il turno del Nobel a Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Manca solo la cerimonia, magari con orchestra sinfonica e cori di “diritti umani” in sottofondo. Nel frattempo, i “sinceri democratici” occidentali, quelli che si indignano a orologeria e sventolano la bandiera dell’umanità mentre spediscono armi al regime sionista, si preparano a festeggiare la nuova eroina della libertà: Maria Corina Machado, la “golpista gentile” del Venezuela. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

