Il Newcastle nomina Ross Wilson direttore sportivo dopo la partenza del Nottingham Forest
2025-10-11 14:54:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il Newcastle United ha nominato Ross Wilson nuovo direttore sportivo del club dopo aver attivato la sua clausola rescissoria al Nottingham Forest. I Magpies hanno affermato che Wilson sarà “responsabile della strategia sportiva, dello sviluppo e del reclutamento delle squadre maschili, femminili e accademiche, lavorando a stretto contatto con la leadership calcistica e i team esecutivi del club”. Il 41enne, ex Southampton e Rangers, arriva dal Forest, dove ha ricoperto il ruolo di Chief Football Officer, dopo che il Newcastle ha attivato il suo rilascio, anche se i termini del rilascio “rimarranno confidenziali tra i club”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: newcastle - nomina
Preso al Forest, Ross Wilson nuovo ds del Newcastle: "Qui ambizione e volontà, con fiducia" - Il Newcastle ha un nuovo direttore sportivo, come ha annunciato nel comunicato ufficiale:. Riporta tuttomercatoweb.com
Newcastle United ready to bring in 'transfer expert' as PIF give masterplan green light - Newcastle United have made advanced moves to secure the services of Nottingham Forest's Ross Wilson as a replacement for sporting director Paul Mitchell. chroniclelive.co.uk scrive