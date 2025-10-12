Il napoletano Daniele Esposito premiato al senato con il Drago 2025

Lo scorso 7 ottobre, nella Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica si è svolto il convegno “Innovazione e nuove imprese: come sta cambiando il mondo del lavoro”. L’incontro, che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo economico e imprenditoriale, è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: napoletano - daniele

La grande musica parla napoletano e studia Carosone e Pino Daniele - il tributo

Lutto nel napoletano: oggi i funerali di Daniele, scomparso ad appena 16 anni | https://shorturl.at/nfUpD - facebook.com Vai su Facebook

Serena Brancale: «La mia canzone in barese con il titolo in napoletano per omaggiare Pino Daniele» - «La mia canzone in barese con il titolo in napoletano per omaggiare Pino Daniele e perché amo questa espressione, "Anema e Core". Lo riporta ilmessaggero.it

Con Tony Esposito nel ricordo di Pino Daniele - Il 2025 sarà l'anno di Pino Daniele tra ricordi e manifestazioni nel doppio anniversario del decimo anno della sua morte e di quello che sarebbe stato il suo settantesimo compleanno. Riporta rainews.it