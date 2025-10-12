Il mondo spinge l’aborto e oscura i pro life

12 ott 2025

L’Oms ha indicato la via e tutte le sinistre del globo l’hanno abbracciata. Negli Usa è stata addirittura approvata, tra le proteste dei repubblicani, una pillola economica per l’interruzione di gravidanza. E da noi chi difende la vita viene attaccato o censurato. 🔗 Leggi su Laverita.info

