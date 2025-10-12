Il mondo spinge l’aborto e oscura i pro life
L’Oms ha indicato la via e tutte le sinistre del globo l’hanno abbracciata. Negli Usa è stata addirittura approvata, tra le proteste dei repubblicani, una pillola economica per l’interruzione di gravidanza. E da noi chi difende la vita viene attaccato o censurato. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: mondo - spinge
VAS è il film che spinge la Gen Z a chiedersi: «Quanto fa male il mondo fuori?»: il trailer in anteprima
Alla Barcolana, la regata più bella, popolare e affollata del mondo, si vince anche perdendo. Il vento di Trieste spinge chi è in testa e accarezza chi è in coda: anche chiudere la classifica è un’arte. Qualcuno, nella vita, anche in questo tempo di esasperata co - facebook.com Vai su Facebook