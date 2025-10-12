Il monastero della Bernaga va in fiamme! Lì Carlo Acutis ha ricevuto la prima Comunione
Il fuoco può trasformare in cenere anche i luoghi più amati e carichi di storia, lasciando dietro di sé solo silenzio e macerie. Quando accade, la comunità intera si trova a fare i conti con la perdita di testimonianze religiose e culturali che sembravano insostituibili. La ricostruzione di ciò che resta diventa allora un gesto di resilienza, così come la protezione di ciò che è possibile salvare assume un valore simbolico e spirituale di grande intensità. Le reliquie e gli oggetti personali dei santi hanno sempre un significato speciale, non solo per i fedeli, ma anche per la memoria storica e religiosa di un territorio.
Perego: incendio distrugge il monastero della Bernaga, dove Carlo Acutis ricevette la Prima Comunione
Inferno a Perego: Monastero della Bernaga devastato da un incendio
La Valletta Brianza (Lecco), incendio distrugge il Monastero della Bernaga: salve le 21 monache di clausura
Un vasto incendio ha interessato il Monastero di Bernaga, nel comune di La Valletta Brianza (Lecco). Si tratta di uno edificio storico, datato XVII secolo, recentemente diventato famoso per essere stato in passato il luogo in cui San Carlo Acutis ricevette la sua
Quando le fiamme non cancellano la storia: la storia del Monastero della Bernaga di Perego - Il Monastero della Bernaga, simbolo spirituale della Brianza e caro a Paolo VI, è stato devastato da un incendio che ne ha cancellato la storia
Incendio monastero Bernaga, un patrimonio religioso andato distrutto | FOTO - Nelle serate d'autunno, quando l'aria si fa più fredda e le ombre si allungano, anche edifici antichi e luoghi di spiritualità possono nascondere fragilità inaspettate.