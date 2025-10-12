Il mio look a volte dice | Vaff… confessa Nicole Kidman… E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana

Nicole Kidman, Kate Hudson e Yohji Yamamoto hanno detto. Scopri le frasi più interessanti e significative, condivise da personaggi del mondo della moda e dello spettacolo: uno sguardo autentico e diretto sulle parole che animano l’universo fashion, contribuendo a delinearlo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - «Il mio look a volte dice: “Vaff…”», confessa Nicole Kidman… E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana

Batman e il perfetto nemico: l’attore che ha interpretato il cavaliere oscuro cinque volte nel 2024

Il Book Adaptation Rights Market è una perla poco nota del festival del cinema di Venezia che a volte scopre i Leoni d'oro di domani

Ozzy Osbourne e Sharon Arden: la donna che lo salvò più volte

7 giorni, 7 look che cambieranno le tue mattine! Quante volte ti alzi e pensi "Non so cosa mattermi"? Stop al panico da armadio! Ti ho preparato la SETTIMANA PERFETTA con outfit versatili e di tendenza che ti faranno sentire sempre al TOP! Dal lune

LA PRIMA VITTORIA CONTRO SWIATEK VALE LA SEMIFINALE Impresa Paolini, superba nel battere la N.2 al mondo dopo 7 sconfitte con un perfetto 6-1; 6-2 L'azzurra ha strappato il servizio 6 volte su 7 alla polacca Con la vittoria di oggi raggiunge

Veronica Maya: «Con mio marito ci siamo sposati tre volte. Mia figlia mi dice:"Non puoi fare un lavoro più normale?"» - Quando le telecamere di Ne vedrete delle belle si spengono, Veronica Maya scappa a casa dai suoi figli, Riccardo, Tancredi e Katia e dal marito, il chirurgo plastico Marco Moraci. Si legge su ilmessaggero.it

Mio figlio mi dice troppe volte ti voglio bene in studio Stefania Andreoli - La divertente storia di Alessandra e Ambra, due ragazze che hanno preso i biglietti per lo spettacolo di Alessandro Cattelan al posto di quelli per il concerto di Lady Gaga Serena Mazzini spiega la ... Riporta deejay.it