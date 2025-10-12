Il mio look a volte dice | Vaff… confessa Nicole Kidman… E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana

Vanityfair.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicole Kidman, Kate Hudson e Yohji Yamamoto hanno detto. Scopri le frasi più interessanti e significative, condivise da personaggi del mondo della moda e dello spettacolo: uno sguardo autentico e diretto sulle parole che animano l’universo fashion, contribuendo a delinearlo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

il mio look a volte dice vaff8230 confessa nicole kidman8230 e le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana

© Vanityfair.it - «Il mio look a volte dice: “Vaff…”», confessa Nicole Kidman… E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana

In questa notizia si parla di: look - volte

Batman e il perfetto nemico: l’attore che ha interpretato il cavaliere oscuro cinque volte nel 2024

Il Book Adaptation Rights Market è una perla poco nota del festival del cinema di Venezia che a volte scopre i Leoni d'oro di domani

Ozzy Osbourne e Sharon Arden: la donna che lo salvò più volte

Veronica Maya: «Con mio marito ci siamo sposati tre volte. Mia figlia mi dice:"Non puoi fare un lavoro più normale?"» - Quando le telecamere di Ne vedrete delle belle si spengono, Veronica Maya scappa a casa dai suoi figli, Riccardo, Tancredi e Katia e dal marito, il chirurgo plastico Marco Moraci. Si legge su ilmessaggero.it

Mio figlio mi dice troppe volte ti voglio bene in studio Stefania Andreoli - La divertente storia di Alessandra e Ambra, due ragazze che hanno preso i biglietti per lo spettacolo di Alessandro Cattelan al posto di quelli per il concerto di Lady Gaga Serena Mazzini spiega la ... Riporta deejay.it

Cerca Video su questo argomento: Mio Look Volte Dice