Il Met riaprirà tra pochi mesi | Ripensiamo insieme il museo

"È arrivato il momento di immaginare insieme come il Met può diventare un luogo vivo, aperto, accogliente". Il sindaco Filippo Sacchetti lancia un invito ai santarcangiolesi, in vista dell’avvio del percorso partecipativo che dovrà definire obiettivi e strategie del Museo etnografico, non appena sarà riaperto. I lavori di restauro e risanamento conservativo del museo – finanziati dai fondi del Pnrr – si concluderanno tra qualche mese. E nel frattempo il Comune e la FoCuS (la fondazione culture di Santarcangelo) hanno iniziato una serie di incontri con associazioni del territorio, realtà ed enti attivi nella cultura e nel turismo, per ragionare su come andrà gestito e organizzato il museo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

