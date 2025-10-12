Il Messina si esalta nel derby dello Stretto il gol di Roseti stende la Reggina
Il Messina ha vinto (1-0), allo stadio “Franco Scoglio”, l'atteso derby contro la Reggina, valido per la 7^ giornata del campionato di serie D. Ad inizio partita, gli amaranto pressano alti il portatore di palla. Su calcio d’angolo, affannoso rinvio dei padroni di casa sul colpo di testa dello. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: messina - esalta
Il Messina si esalta nel "derby dello Stretto", il gol di Roseti stende la Reggina https://ift.tt/EtguSX9 https://ift.tt/Z3uwr5E - X Vai su X
Braciole di Pollo: la tradizione in versione leggera! Un grande classico della nostra cucina: le braciole di pollo, preparate con ingredienti genuini e una cottura semplice che ne esalta tutta la bontà. Morbide, saporite e leggere, sono perfette per chi vuol - facebook.com Vai su Facebook
Al Messina il derby dello Stretto: Reggina battuta 1-0, decide un lampo di Roseti - 2): Sorrentino 7; Clemente 6,5 (36’ st Bombaci sv), Trasciani 7, De Caro 7; Maisano 6 (19’ st Yekalej 6,5), Tesija 6,5 (36’ st Saverino sv), ... Segnala msn.com
Il Messina vince il derby con Roseti (1-0). La Reggina si ferma sulla traversa - Gli amaranto partono meglio, fanno la partita ma non pungono con continuità. Riporta messinasportiva.it