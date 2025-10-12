Il Messina si esalta nel derby dello Stretto il gol di Roseti stende la Reggina

Today.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Messina ha vinto (1-0), allo stadio “Franco Scoglio”, l'atteso derby contro la Reggina, valido per la 7^ giornata del campionato di serie D. Ad inizio partita, gli amaranto pressano alti il portatore di palla. Su calcio d’angolo, affannoso rinvio dei padroni di casa sul colpo di testa dello. 🔗 Leggi su Today.it

Al Messina il derby dello Stretto: Reggina battuta 1-0, decide un lampo di Roseti - 2): Sorrentino 7; Clemente 6,5 (36' st Bombaci sv), Trasciani 7, De Caro 7; Maisano 6 (19' st Yekalej 6,5), Tesija 6,5 (36' st Saverino sv), ...

Il Messina vince il derby con Roseti (1-0). La Reggina si ferma sulla traversa - Gli amaranto partono meglio, fanno la partita ma non pungono con continuità.

