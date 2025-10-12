il messico tra acqua e fango vittime e sfollati per le inondazioni

Le inondazioni causate dalle forti piogge nel Messico centrale e sud-orientale hanno provocato frane, danneggiato case e autostrade e causato almeno 40 vittime, secondo quanto riferito dalle autorità e dai media locali. Secondo le autorità di protezione civile, 31 dei 32 Stati messicani sono stati interessati da precipitazioni intense, con i danni maggiori registrati a Veracruz, Querétaro, Hidalgo e San Luis Potosí. Una delle zone più colpite è stata lo Stato centrale di Hidalgo, dove sono state segnalate diverse vittime: almeno 1.000 case, 59 ospedali e cliniche e 308 scuole hanno subito danni a causa delle frane e degli straripamenti dei fiumi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

