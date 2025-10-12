Il Marocco ora chiede più ospedali e meno stadi

La cosiddetta “ Z Generation ” in Africa sembra conoscere sempre più (e sempre meglio) il mondo rispetto alle passate generazioni. Un po’ per una fitta interconnessione che caratterizza il nostro secolo, un po’ per l’influenza nel continente della diaspora in Europa, i giovani africani hanno maggior consapevolezza del proprio presente. E, di conseguenza, anche dei propri diritti. Tra questi, uno dei più riconosciuti è quello legato alla propria salute. A dimostrarlo, sono gli slogan recentemente scanditi nelle manifestazioni in corso in Marocco: “Meno stadi e più ospedali” rappresenta una delle frasi più gridate tra le piazze del Paese nordafricano. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Il Marocco ora chiede più ospedali e meno stadi

Rabat, 2 ott. (askanews) - Continua per il nono giorno consecutivo in Marocco, la protesta lanciata da un collettivo di giovani chiamato GenZ 212. Si tratta di un movimento pacifico che chiede un miglioramento dei sistemi educativi e sanitari. "Siamo scesi i

Ci spostiamo in Marocco, dove nuove manifestazioni hanno attraversato diverse città del Paese su iniziativa dei manifestanti di GenZ 212, che chiede servizi pubblici di salute ed educazione più equi e accessibili.

Marocco in rivolta, la GenZ-212 e il risveglio civile contro corruzione e ingiustizia: cosa sta accadendo - Il nome rimanda al prefisso telefonico nazionale +212: non un partito, ma un collettivo digitale sorto su Discord e propagatosi su altri social, che prova a muovere in modo pacifico e orizzontale ... Scrive italiaoggi.it