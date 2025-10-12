Il Marocco ora chiede più ospedali e meno stadi

La cosiddetta “ Z Generation ” in Africa sembra conoscere sempre più (e sempre meglio) il mondo rispetto alle passate generazioni. Un po’ per una fitta interconnessione che caratterizza il nostro secolo, un po’ per l’influenza nel continente della diaspora in Europa, i giovani africani hanno maggior consapevolezza del proprio presente. E, di conseguenza, anche dei propri diritti. Tra questi, uno dei più riconosciuti è quello legato alla propria salute. A dimostrarlo, sono gli slogan recentemente scanditi nelle manifestazioni in corso in Marocco: “Meno stadi e più ospedali” rappresenta una delle frasi più gridate tra le piazze del Paese nordafricano. 🔗 Leggi su It.insideover.com

