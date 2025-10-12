Il maestro di Pavarotti | Il mio Luciano dalle prime lezioni gratuite alla conquista del mondo
Oggi il grande tenore avrebbe compiuto 90 anni. Leone Magiera l’ha accompagnato nel corso della carriera: “Il suo istinto teatrale superava le note scritte”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: maestro - pavarotti
Pavarotti forever: tributo al Maestro. Ai Trepponti un mare d’emozioni
Parata di stelle per Pavarotti. Pausini, Bocelli, Mahmood. Un supercast onora il Maestro
Luciano Pavarotti: all'Arena di Verona si celebrano i 90 anni dalla nascita del maestro
Modena nel mondo. Il mondo a Modena. Grazie Luciano Pavarotti! Modena Belcanto Festival si chiude con un omaggio speciale al Maestro Luciano Pavarotti, nel 90° anniversario della sua nascita e nel 70° della storica vittoria della Corale Gioachino Rossini - facebook.com Vai su Facebook
Il maestro di Pavarotti: “Il mio Luciano, dalle prime lezioni gratuite alla conquista del mondo” - Leone Magiera l’ha accompagnato nel corso della carriera: “Il suo istinto teatrale ... Secondo bologna.repubblica.it
I 90 anni di Big Luciano. Grigolo: "Pavarotti ha traghettato la lirica nel villaggio globale" - L’omaggio del tenore al grande maestro, nel giorno del compleanno, al Teatro Comunale di Modena "Ha portato il testimone di generazioni. Si legge su msn.com