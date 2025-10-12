Il Lecco sbanca Zanica e torna al successo grazie a Furrer

Leccotoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Lecco vince di misura a Zanica contro l'Albinoleffe un match che nel primo tempo rischia di vedersi sfuggire e che nella ripresa, grazi ai cambi di Valente e a un'attitudine più offensiva e gagliarda, volge a suo favore.Al 20? la buona azione dei bergamaschi porta a calciare Ambrosini dal. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lecco - sbanca

lecco sbanca zanica tornaIl Lecco sbanca Zanica e torna al successo grazie a Furrer - L’Albinoleffe domina il primo tempo e l'inizio ripresa, ma i cambi di Valente, un atteggiamento più propositivo e un gran gol del fantasista cambiano il vento della partita ... Segnala leccotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Lecco Sbanca Zanica Torna