Il lavoro di trovare lavoro | Tessuto aziendale forte
Ha una nuova ‘casa’ a Castel San Pietro il gruppo Ali spa, realtà che opera da anni nel mondo del recruitment. L’inaugurazione della filiale di via Palestro è avvenuta nel pomeriggio di giovedì, alla presenza dell’amministratore delegato del Gruppo Ali spa Andrea Malacrida. Quella di Castel San Pietro è la decima filiale aperta dal gruppo in Emilia Romagna, e la scelta di approdare in riva al Sillaro l’ha spiegata Beatrice Maurizzi, 34 anni, che sarà responsabile dell’agenzia castellana e che opererà al civico 14 con la collega Giulia De Rosa. "Abbiamo ritenuto strategica la scelta di Castel San Pietro per diverse ragioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: lavoro - trovare
“Trovare casa è più difficile che trovare lavoro”. Il Piano per i giovani: sgravi per mutui e affitti
Taremi: l’agente al lavoro per trovare una via di uscita. L’Inter spera di incassare almeno 8 milioni
Come funziona AppLI, l'app di intelligenza artificiale sviluppata dal ministero del Lavoro per aiutare i giovani a trovare un impiego
Officina storica di Bisuschio cerca nuovo capo: urgente trovare un sostituto #lavoro - facebook.com Vai su Facebook
La laurea serve a trovare lavoro? Sì, ma non è più fondamentale - X Vai su X
Trovare lavoro a 50 anni: ecco come ricollocarsi - Cresce il numero degli occupati e dei neoassunti 50enni, tante posizioni di lavoro restano scoperte (a febbraio circa 200. Scrive donnamoderna.com
La laurea serve a trovare lavoro? Come cambiano i requisiti per chi cerca un'occupazione - In quasi un annuncio di lavoro su due (42%) viene richiesta una laurea, come riportano i dati del sondaggio di Indeed, portale numero 1 al mondo per chi cerca e offre lavoro, che ha intervistato 500 ... Secondo tg24.sky.it