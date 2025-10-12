Ha una nuova ‘casa’ a Castel San Pietro il gruppo Ali spa, realtà che opera da anni nel mondo del recruitment. L’inaugurazione della filiale di via Palestro è avvenuta nel pomeriggio di giovedì, alla presenza dell’amministratore delegato del Gruppo Ali spa Andrea Malacrida. Quella di Castel San Pietro è la decima filiale aperta dal gruppo in Emilia Romagna, e la scelta di approdare in riva al Sillaro l’ha spiegata Beatrice Maurizzi, 34 anni, che sarà responsabile dell’agenzia castellana e che opererà al civico 14 con la collega Giulia De Rosa. "Abbiamo ritenuto strategica la scelta di Castel San Pietro per diverse ragioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il lavoro di trovare lavoro: "Tessuto aziendale forte"