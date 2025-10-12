Il grande ritorno di Paratore | vince in Cina e vola nel DP World Tour

12 ott 2025

Terzo successo nel 2025 per il golfista italiano che ha battuto al playoff Steinlechner e ha ottenuto la qualificazione diretta al livello superiore del circuito europeo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il grande ritorno di paratore vince in cina e vola nel dp world tour

© Gazzetta.it - Il grande ritorno di Paratore: vince in Cina e vola nel DP World Tour

