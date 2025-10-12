Il grande ritorno di Paratore | vince in Cina e vola nel DP World Tour

Terzo successo nel 2025 per il golfista italiano che ha battuto al playoff Steinlechner e ha ottenuto la qualificazione diretta al livello superiore del circuito europeo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il grande ritorno di Paratore: vince in Cina e vola nel DP World Tour

In questa notizia si parla di: grande - ritorno

Pronostico Juventus-Milan, il ritorno del grande ex: finisce (quasi) sempre così

Il ritorno del membro dimenticato della famiglia smith in rick e morty svela un grande mistero

Dzeko, il grande ritorno al fanta: quotazione e statistiche del nuovo attaccante della Fiorentina

Il grande ritorno di Paratore, vince in Cina e vola sul DP World Tour Terzo successo stagionale del romano sull’HotelPlanner Tour che, al Sanya Luhuitou GC di Sanya, ha superato al playoff l’austriaco Maximilian Steinlechner - X Vai su X

Ecco il grande ritorno! L'ORAZERO IN TOUR a partire da gennaio 2026! 25 date imperdibili in tutta Italia: • Roma • Firenze • Torino • Mantova • Conegliano ...e molte altre! Biglietti già disponibili su renatozero.com e vivaticket.com. Non perdere l'occasione, acq Vai su Facebook

Il grande ritorno di Paratore: vince in Cina e vola nel DP World Tour - Terzo successo nel 2025 per il golfista italiano che ha battuto al playoff Steinlechner e ha ottenuto la qualificazione diretta al livello superiore del circuito europeo ... Come scrive msn.com