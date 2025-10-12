L'edizione "evento" dei 25 anni potrebbe finalmente mettere un punto al reality più abusato della tv italiana. Se non ora quando? Doveva essere l'edizione della 'rinascita', quella celebrativa per i 25 anni di vita, chiamata a riportare il reality alle sue origini. E invece il Grande Fratello 2025, il primo condotto da Simona Ventura dopo i 6 anni di Alfonso Signorini tra vip e non famosi, ha confermato quanto più volte scritto nell'ultimo quinquennio: l'Occhio del GF si è chiuso da tempo. 25 anni di vita e sentirli tutti Il 14 settembre del 2000 Daria Bignardi inaugurava la casa più spiata d'Italia, dando il via ad un'edizione epocale, con una finale vista da oltre 16 milioni di italiani e uno share . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Grande Fratello come Weekend con il Morto: Simona Ventura fa deambulare un format che non sta più in piedi