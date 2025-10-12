Il governo israeliano | Ostaggi liberi nelle prime ore di lunedì Trump partirà in serata | ecco chi ci sarà al vertice di domani per la tregua a Gaza – La diretta

È tutto pronto per l’inizio della fase uno del piano di pace proposto da Donald Trump fra Israele e Hamas. Domani, lunedì 13 ottobre, si svolgerà la cerimonia ufficiale per la firma della tregua a Sharm el Sheikh, in Egitto. Poche ore prime, ma questo è ancora da confermare, potrebbero essere liberati gli ostaggi israeliani ancora nelle mani del gruppo di miliziani palestinesi. E proprio in vista del vertice egiziano, le diplomazie di Usa e Paesi arabi sono al lavoro per limare gli ultimi nodi irrisolti dell’accordo e accogliere i leader di tutto il mondo. L'articolo Il governo israeliano: «Ostaggi liberi nelle prime ore di lunedì». 🔗 Leggi su Open.online