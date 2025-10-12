Il governo di Israele ha approvato accordo per rilascio ostaggi

Tel Aviv, 10 ott. (askanews) - Il governo di Israele ha approvato l'accordo con Hamas "per liberare tutti gli ostaggi dalla prigionia a Gaza". Le Idf ora si ritireranno su nuove linee all'interno della Striscia di Gaza, dopodichè avrà inizio la finestra temporale di 72 ore che permetterà ad Hamas di rilasciare tutti gli ostaggi. Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, l'inviato statunitense Steve Witkoff e il genero del presidente statunitense Jared Kushner sono intervenuti durante la riunione del governo a Gerusalemme per l'approvazione del quadro normativo per il rilascio degli ostaggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il governo di Israele ha approvato accordo per rilascio ostaggi

In questa notizia si parla di: governo - israele

Crosetto: “Il governo di Israele ha perso ragione e umanità. Combattere i terroristi non è più una scusa”

Firmato l’accordo su Gaza, Trump: “Ostaggi liberi lunedì o martedì”. Israele: “Cessate il fuoco entro 24 ore dalla riunione di governo”

Il governo Meloni firma dichiarazione che condanna Israele: “La guerra a Gaza deve finire ora”

DIAMO UN CALCIO AL SIONISMO! TORNEO DI CALCETTO POPOLARE ! ? Diciamo no alla partita tra Italia e Israele Dalle piazze gremite di persone abbiamo espresso un messaggio chiaro, ciò che il governo israeliano ha fatto a Gaza è un vero e prop - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, accordo Israele – Hamas. Il governo Netanyahu approva l’intesa al termine di una riunione fiume - X Vai su X

Il Governo di Israele approva l'accordo, a Gaza è in vigore il cessate il fuoco. Media: “Trump lunedì parlerà al Parlamento israeliano” - ROMA (ITALPRESS) – Il governo israeliano ha approvato il quadro normativo per il rilascio di tutti gli ostaggi, vivi e deceduti, dando il via ... Scrive iltempo.it

Il governo israeliano ha approvato l’accordo di pace con Hamas - L’ accordo sulla prima fase del piano di pace per la Striscia di Gaza firmato mercoledì notte dai negoziatori di Israele e Hamas è stato approvato nella tarda serata di giovedì dal governo israeliano. Segnala ilpost.it