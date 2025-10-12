Il GdI a cena con Chemi Peres a Tel Aviv il giorno dell' annuncio di Trump sull' accordo di cessate il fuoco a Gaza a 2 anni dall' attacco di Hamas | Unica vittoria è la pace; con la ricostruzione business per tutti
Il Giornale d'Italia incontra nuovamente Chemi Peres, figlio del premio Nobel Shimon, questa volta a Tel Aviv il 9 ottobre, nel giorno dell'annuncio dell'"accordo di pace" da parte di Trump, a 2 anni dall'attacco di Hamas e dall'inizio dei bombardamenti a Gaza. Per lui il “lavoro” nella Striscia non. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: cena - chemi
Dobbiamo sdoganare una cosa che non è nella cultura italica ma è sempre stata nella mia e si è consolidata nei 5 anni in cui ho vissuto in paesi anglosassoni - si può andare a cena o a pranzo da soli - si può andare al cinema da soli - si può andare allo stadi - X Vai su X
Per chiudere la mia campagna elettorale *ho scelto di offrire la cena agli amici* che mi sono stati vicini in questo periodo, tra questi ci sei anche tu. *I posti sono limitati* per motivi organizzativi ti chiedo di *confermare* la tua presenza e quella delle persone ch Vai su Facebook
Gaza, Chemi Peres al GDI: "O distruggiamo Hamas o niente pace, no a compromessi, nessuna discussione su soluzione due Stati fino a fine guerra" - ESCLUSIVA - Chemi Peres, figlio dell'ex premier israeliano ed ex premio Nobel per la pace nel 1994 Shimon Peres è stato intervistato in esclusiva dal Giornale d'Italia. Da informazione.it
Chemi Peres oggi a colloquio con il presidente Dellai - Chemi Peres, membro del Board of Directors del «Peres Center for Peace» di Tel Aviv, cofondatore del fondo di venture capital «Pitango» (il più importante fondo di investimento di Israele), e figlio ... Lo riporta ladigetto.it