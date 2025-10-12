Il Garibaldi ricomincia da Cinefo’ Quanti film da vedere il mercoledì
Riapre Il Garibaldi e lo fa con CineFo’, il cineforum del mercoledì: dal 15 ottobre al 10 dicembre un club per spettatori curiosi e appassionati di cinema di qualità. Molti i titoli proposti in versione originale con sottotitoli, per restituire le atmosfere e il suono dei film. A presentare le serate Carlo Pellegrini, architetto e grande appassionato di cinema; tutte le proiezioni alle 20.30. CineFo’ inizia con Familia, il film di Francesco Costabile che rappresenterà l’Italia agli Oscar 2026. Tratto dall’autobiografia di Luigi Celeste Non sarà sempre così (Piemme), con una costruzione narrativa pronta ad esplodere racconta la storia di Gigi, un ragazzo che vive con la madre e il fratello: da dieci anni non vedono Franco, il padre e marito allontanato dopo aver avvelenato le loro vite con violenze e soprusi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: garibaldi - ricomincia
Il Garibaldi ricomincia da Cinefo’. Quanti film da vedere il mercoledì - Fino a dicembre la rassegna a cura di Pellegrini: gli sguardi dei grandi registi sul mondo e sul presente. Riporta lanazione.it