Il Futball Cava Ronco si illude poi crolla nel secondo tempo | ko contro la Spal
Il Futball Cava Ronco cade contro l’Ars Et Labor Ferrara col punteggio di 3-1 nello scontro al vertice. Eppure a sbloccare il risultato ci avevano pensato gli ospiti dopo 180 secondi con la rete di Farabegoli su assist di Franchini. All’11esimo miracolo di Carroli che blocca sulla linea il Nro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Il Futball Cava Ronco si illude, poi crolla nel secondo tempo: ko contro la Spal - “Questa è una sconfitta che fa male, soprattuto perchè eravamo partiti nel migliore dei modi - Secondo forlitoday.it
Il Futball Cava Ronco espugna il campo dell'Osteria Grande: "Una grande vittoria di gruppo" - I biancorossi hanno dovuto attendere 83 minuti per trovare il gol: cross dalla sinistra di Lupattelli per la za ... Da forlitoday.it