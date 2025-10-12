Il fuoco di Annalisa non brucia per fortuna è tornato Caparezza Ottimi gli album di Frah Quintale Ele A e Selton – Le nostre recensioni
Weekend di album quello relativo al mercato discografico italiano. Tanti i dischi proposti, a partire da quello di Annalisa, che però si conferma una semplice hitmaker, lei sarà pure fuoco ma sto fuoco non brucia. Fortunatamente è piuttosto lunga la lista di album che invece ci fanno salire di livello. Per esempio quello di Frah Quintale è una delizia, quello dei Selton strepitoso, quello di Ele A rappresenta un esordio coi fiocchi, quello di Cimini è una perla imperdibile e quello di Sick Budd una tavolozza di colori rap interessantissimi. Grandi nomi anche per quanto riguarda la sezione singoli dove possiamo riabbracciare sua maestà Caparezza, con un pezzo stratosferico. 🔗 Leggi su Open.online
