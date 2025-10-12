Il fuoco colpisce ancora | all’alba due vetture danneggiate in città

LECCE – Due auto colpite dal fuoco, allalba di oggi, a Lecce. Pochi minuti prima delle 6, infatti, i vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti in Piazzale Siena, per l’incendio che ha coinvolto una Mercedes Classe B e una Ford Ka.L’intervento dei “caschi rossi” ha consentito di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

