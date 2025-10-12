Il fotoreporter Muhammed Muheisen due volte premio Pulitzer | Se non scatti foto nessuno saprà mai che cosa sta succedendo
Protagonista con la mostra Life and war del Siena awards photo festival, ci racconta perché il suo lavoro è come una maratona e i suoi scatti necessari in un'epoca fake. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: fotoreporter - muhammed
Il racconto intimo di un’amicizia nata tra due donne e due protagoniste: la regista Sepideh Farsi e la giovane fotoreporter Fatma Hassona. Un film fondamentale, una storia da condividere. “Put Your Soul on Your Hand and Walk”, a ottobre sarà presentato alla - facebook.com Vai su Facebook
Muhammed Muheisen, fotografo due volte premio Pulitzer e una passione da raccontare - Fervono i preparativi per il Summit sui sistemi alimentari che inizia il ... Scrive rainews.it
Il treno di Orsi arriva da sud: esposte a Brescia le opere del fotoreporter mancato due anni fa - Raggiungo Brescia da Bergamo, treno regionale, seconda classe di un Trenord 10131, primo pomeriggio di un giorno feriale. Da ilfoglio.it