Il fotoreporter Muhammed Muheisen due volte premio Pulitzer | Se non scatti foto nessuno saprà mai che cosa sta succedendo

Wired.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Protagonista con la mostra Life and war del Siena awards photo festival, ci racconta perché il suo lavoro è come una maratona e i suoi scatti necessari in un'epoca fake. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - Il fotoreporter Muhammed Muheisen due volte premio Pulitzer: “Se non scatti foto, nessuno saprà mai che cosa sta succedendo”

