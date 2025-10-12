Il Fisco batte cassa alle imprese che hanno perso soldi col Covid

Molte aziende stanno ricevendo dall’Agenzia delle Entrate inviti al contraddittorio sugli aiuti ricevuti durante i lockdown, perché avrebbero dovuto inserire i contributi nei bilanci dopo la pandemia e avere meno sgravi. 🔗 Leggi su Laverita.info

il fisco batte cassa alle imprese che hanno perso soldi col covid

