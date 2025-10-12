Il figlio d’arte sotto i riflettori Inter linea verde in attacco Scout nerazzurri per Robinho jr

Il nome, Robinho jr, richiama una vecchia conoscenza della Milano rossonera. Attaccante come il padre, attualmente detenuto in Brasile con una condanna a nove anni. Il figlio diciassettenne è invece uno dei prospetti del Santos, messosi in luce nelle nazionaline verdeoro e con qualche presenza già alle spalle in prima squadra. Ha attirato l’attenzione degli scout internazionali tra i quali, secondo UOL Esporte, anche quelli dell’ Inter. Il padre è stato un avversario dei nerazzurri nel campionato italiano per quattro stagioni, strappando ai rivali cittadini sia uno Scudetto in volata nel 201011 che la Supercoppa Italiana poche settimane dopo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

