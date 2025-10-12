Il figlio d’arte sotto i riflettori Inter linea verde in attacco Scout nerazzurri per Robinho jr
Il nome, Robinho jr, richiama una vecchia conoscenza della Milano rossonera. Attaccante come il padre, attualmente detenuto in Brasile con una condanna a nove anni. Il figlio diciassettenne è invece uno dei prospetti del Santos, messosi in luce nelle nazionaline verdeoro e con qualche presenza già alle spalle in prima squadra. Ha attirato l’attenzione degli scout internazionali tra i quali, secondo UOL Esporte, anche quelli dell’ Inter. Il padre è stato un avversario dei nerazzurri nel campionato italiano per quattro stagioni, strappando ai rivali cittadini sia uno Scudetto in volata nel 201011 che la Supercoppa Italiana poche settimane dopo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: figlio - arte
Weah Juve, la strada che porta il figlio d’arte al Marsiglia è sempre più tracciata! La conclusione dell’affare è a un passo: decisiva la volontà del giocatore!
Chi è Christian Comotto, talentuoso figlio d’arte del Milan che ha già una nuova squadra
È morto Jesto, figlio d'arte e icona del rap: aveva 40 anni
Poco più di venti anni, "figlio d'arte", l'appoggio di un trafficante di stupefacenti che gli garantisce coperture anche nei quartieri vicini, e nessun rivale attualmente in grado di mettere su un gruppo strutturato: è l'identikit del giovanissimo che avrebbe preso le re Vai su Facebook
Il figlio d’arte sotto i riflettori. Inter, linea verde in attacco. Scout nerazzurri per Robinho jr - Attaccante come il padre, attualmente detenuto in Brasile con una condanna a nove anni. Lo riporta sport.quotidiano.net