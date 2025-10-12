Il ds Gigli Montefano rossoblù temibili in attacco

"Dobbiamo continuare la striscia positiva sfruttando appieno il fattore campo perché il nostro impianto deve diventare sempre più un fortino". Lorenzo Gigli, direttore sportivo del Montefano, parla della gara di oggi contro una Civitanovese che si presenta all’appuntamento con la nuova guida tecnica di Daniele Marinelli. "Loro – aggiunge – non stanno attraversando un buon momento, con il cambio in panchina può scoccare quella scintilla in una formazione composta da bravi giocatori". Ed ecco che i viola dovranno farsi trovare pronti. "Servirà un’attenzione maniacale perché davanti hanno elementi di valore come Handzic, Pitronacci e Franco, ma nel contempo servirà un Montefano che gestisca bene la palla per creare la premesse per essere pericoloso". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

