Il doppio dolore di Costantino Vitagliano | non solo il ricovero in ospedale per la malattia ma pure gli insulti

Costantino Vitagliano affronta una battaglia difficile: ricoverato per una malattia autoimmune, è stato anche bombardato da insulti via social. La sua reazione lucida e il racconto di una sofferenza che non si piega. Scopriamo di seguito tutti i dettagli! Leggi anche:  La tragedia di Costantino Vitagliano, la malattia tremenda: «Potrei morire da un momento all’altro» Non bastasse la lotta quotidiana contro una malattia che lo ha costretto a controlli e ricoveri, Costantino Vitagliano si ritrova anche a combattere con la cattiveria del web. Mentre il suo corpo è in un ospedale che diventa simbolo di fragilità, il suo spirito resiste sotto una pioggia di insulti e messaggi violenti. 🔗 Leggi su Donnapop.it

