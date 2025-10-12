Il Dna? Sapevo tutto Garlasco cosa ha confessato il padre di Andrea Sempio

La riapertura del caso Garlasco ha riportato alla ribalta una vicenda che sembrava ormai chiusa da anni. A distanza di quasi due decenni dall’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007, il nome di Andrea Sempio – amico del fratello della vittima – torna prepotentemente al centro dell’inchiesta. La Procura di Brescia ha riaperto il fascicolo, indagando non solo sul 37enne ma anche su un presunto sistema di corruzione che avrebbe coinvolto l’allora procuratore di Pavia, Mario Venditti. Quest’ultimo, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe accettato denaro per chiedere l’archiviazione di Sempio, con una richiesta depositata nel marzo 2017. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

