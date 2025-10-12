Il destino dell’ex Novartis L’appello del comitato | | Basta progetti faraonici

Parte da una domanda provocatoria la riflessione del Comitato Prospettive Area ex-Novartis, che torna a puntare l’attenzione sul futuro dell’ex area industriale: "Sarà un’opportunità o bene incagliato?". Nel documento diffuso in questi giorni, il gruppo denuncia lo stato di abbandono e degrado della zona, descrivendo una situazione di incuria e allarme. "La domanda ci sembra sempre più logica osservando lo stato attuale dell’area e le segnalazioni che ci pervengono: incuria, edifici abbandonati alla mercé degli elementi, luci accese anche di notte e viavai sospetto. In una sola parola: degrado". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

