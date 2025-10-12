Il deserto più arido della Terra si è riempito di fiori fucsia | la magia del desierto florido
Ogni 5 - 7 anni il deserto più arido della Terra, il deserto di Atacama in Cile, si trasforma in un tappeto di fiori colorati, in cui spiccano il rosa e il fucsia di alcune piante selvatiche. È il meraviglioso fenomeno del "desierto florido", che si verifica solo in specifiche circostanze climatiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: deserto - arido
Cile, fiori nel deserto più arido della Terra: le spettacolari immagini da Atacama
Il miracolo di Atacama: quando il deserto più arido del mondo si trasforma in un mare di fiori Vai su Facebook
Ai margini del deserto del Taklimakan, sono stati pescati ben 30.000 branzini, ora disponibili sul mercato. Grazie all'acqua salina-alcalina e a un fantastico sistema di riciclaggio che ne consente il risparmio del 95%, questo paesaggio un tempo arido è diventa - X Vai su X
Cile, la fioritura nel deserto più arido della Terra: le spettacolari immagini da Atacama - (LaPresse) Una rara fioritura nel deserto di Atacama in Cile, ha trasformato per un breve periodo uno dei luoghi più aridi del mondo in un tappeto ... Lo riporta msn.com
I fiori invadono il deserto più arido del mondo: esplosione di colori ad Atacama (FOTO) - E non un deserto qualunque ma uno dei più celebri, quello di Atacama in Cile. Secondo greenme.it