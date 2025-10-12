Il deserto più arido della Terra si è riempito di fiori fucsia | la magia del desierto florido

Fanpage.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni 5 - 7 anni il deserto più arido della Terra, il deserto di Atacama in Cile, si trasforma in un tappeto di fiori colorati, in cui spiccano il rosa e il fucsia di alcune piante selvatiche. È il meraviglioso fenomeno del "desierto florido", che si verifica solo in specifiche circostanze climatiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cile, fiori nel deserto più arido della Terra: le spettacolari immagini da Atacama

Cile, la fioritura nel deserto più arido della Terra: le spettacolari immagini da Atacama - (LaPresse) Una rara fioritura nel deserto di Atacama in Cile, ha trasformato per un breve periodo uno dei luoghi più aridi del mondo in un tappeto ... Lo riporta msn.com

I fiori invadono il deserto più arido del mondo: esplosione di colori ad Atacama (FOTO) - E non un deserto qualunque ma uno dei più celebri, quello di Atacama in Cile. Secondo greenme.it

