Entusiasmo e convinzione di potersela giocare con chiunque. Con queste certezze l'OraSì si presenta alle 18 al PalaCattani, forte della vittoria ottenuta in casa con Nocera, e della sconfitta a testa altissima a Caserta, che ha dato al gruppo grande consapevolezza. Il derby in casa della Tema Sinergie sarà un altro test importante per la crescita del gruppo e l'OraSì ci arriva con tante buone sensazioni, a partire da Dron, sempre più leader con i suoi 21 punti di media. Con Nocera è tornato protagonista Paolin, che ha segnato 14 punti e preso il testimone da Naoni, lussatosi la spalla dopo pochi minuti.

Il derby Faenza-Ravenna: "Carichi al punto giusto"