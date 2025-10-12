Il derby Faenza-Ravenna | Carichi al punto giusto
Entusiasmo e convinzione di potersela giocare con chiunque. Con queste certezze l’OraSì si presenta alle 18 al PalaCattani, forte della vittoria ottenuta in casa con Nocera, e della sconfitta a testa altissima a Caserta, che ha dato al gruppo grande consapevolezza. Il derby in casa della Tema Sinergie sarà un altro test importante per la crescita del gruppo e l’OraSì ci arriva con tante buone sensazioni, a partire da Dron, sempre più leader con i suoi 21 punti di media. Con Nocera è tornato protagonista Paolin, che ha segnato 14 punti e preso il testimone da Naoni, lussatosi la spalla dopo pochi minuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: derby - faenza
Basket, il derby romagnolo sorride a Faenza: Raggisolaris batte l'OraSì in amichevole
L'OraSì pronta al derby con Faenza: "Energia e concentrazione, senza alibi" - Dopo la vittoria casalinga nel recupero contro Nocera, l'OraSì Basket Ravenna torna in campo per una delle sfide più attese della stagione: il derby contro la Raggisolaris Faenza, in programma oggi, ...
Ravenna vince al debutto in casa. Domenica il derby a Faenza - L’OraSì Ravenna conquista la prima vittoria casalinga della stagione superando al PalaCosta la Power Basket Nocera per 83- Segnala ravennaedintorni.it