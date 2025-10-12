Il deputato D' Alfonso sul femminicidio di Lettomanoppello | Il male fiorisce là dove nessuno lo nomina | nominiamolo allora

Ilpescara.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa la riflessione di Luciano D'Allfonso, deputato del Pd, riguardo al femminicidio di Lettomanoppello.Antonio Mancini di 69 anni ha ucciso con un colpo di pistola al cuore l'ex moglie Cleria davanti alla farmacia del paese nel pomeriggio di giovedì 9 ottobre.«Quando in un territorio di quasi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: deputato - alfonso

Cerca Video su questo argomento: Deputato D Alfonso Femminicidio