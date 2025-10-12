Il deputato D' Alfonso sul femminicidio di Lettomanoppello | Il male fiorisce là dove nessuno lo nomina | nominiamolo allora
Questa la riflessione di Luciano D'Allfonso, deputato del Pd, riguardo al femminicidio di Lettomanoppello.Antonio Mancini di 69 anni ha ucciso con un colpo di pistola al cuore l'ex moglie Cleria davanti alla farmacia del paese nel pomeriggio di giovedì 9 ottobre.«Quando in un territorio di quasi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: deputato - alfonso
Il deputato D'Alfonso (Pd): ‘"La Asl di Pescara va commissariata" https://ift.tt/Qv3HLub https://ift.tt/zJk2Kjd - X Vai su X
Le considerazioni del deputato del Pd Luciano D’Alfonso sui tempi di percorrenza della A14, i cui cantieri tornati a pieno regime causano forti disagi. "Per percorrere Pescara-San Benedetto del Tronto, e ritorno San Benedetto del Tronto-Pescara, distanza 92 c - facebook.com Vai su Facebook