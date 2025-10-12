Il delitto Garlasco e il sistema Pavia | come gli ex pm Venditti e Mazza sarebbero stati corrotti con le auto

Secondo gli investigatori, il pm Paolo Mazza e l'ex pm Mario Venditti avrebbero acquistato auto di lusso a prezzi irrisori dalla società Cr Service, dello stesso proprietario della Esitel, società che si occupa di intercettazioni. I pm, secondo l'accusa, sarebbero stati corrotti con le auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il delitto di Garlasco s'intreccia con l'inchiesta sul "sistema Pavia": "Lavoravi solo se eri nelle grazie di Venditti"

L'ex procuratore, già indagato per corruzione nel caso del delitto di Garlasco, sotto inchiesta con un altro magistrato: «I soldi utilizzati per comprare automobili di grossa cilindrata»

Il delitto Garlasco e il "sistema Pavia": come gli ex pm Venditti e Mazza sarebbero stati corrotti con le auto - Secondo gli investigatori, il pm Paolo Mazza e l'ex pm Mario Venditti avrebbero acquistato auto di lusso a prezzi irrisori dalla società Cr Service, dello ...

"PAVIA" Il delitto di Garlasco s'intreccia con l'inchiesta sul "sistema Pavia" - A ricostruire la mappa dei protagonisti è stata La Repubblica, che descrive una squadra interna strutturata e gerarchica.