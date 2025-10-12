Il delitto di Garlasco s' intreccia con l' inchiesta sul sistema Pavia | Pm corrotti con le auto e chi non faceva parte della ' squadra'

A Brescia si accendono i riflettori sui mezzi comprati e rivenduti dal magistrato Venditti e dal suo collega. Emergono anche i verbali delle testimonianze dei genitori di Sempio sul Dna sotto le unghie di Chiara e dell'ex carabiniere Spoto: "Intercettazioni subito per archiviare". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

