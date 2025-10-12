Il delitto di Garlasco s' intreccia con l' inchiesta sul sistema Pavia | Pm corrotti con le auto e chi non faceva parte della ' squadra'
A Brescia si accendono i riflettori sui mezzi comprati e rivenduti dal magistrato Venditti e dal suo collega. Emergono anche i verbali delle testimonianze dei genitori di Sempio sul Dna sotto le unghie di Chiara e dell'ex carabiniere Spoto: "Intercettazioni subito per archiviare".
Delitto di Garlasco – “La traccia di Ignoto 3 non è frutto di contaminazione”. Resta l’ipotesi inquinamento
Delitto di Garlasco, terza udienza dell’incidente probatorio. Nuove scintille tra i legali?
Delitto di via Zanolini, c’è il genetista di Garlasco
L'ex procuratore, già indagato per corruzione nel caso del delitto di Garlasco, sotto inchiesta con un altro magistrato: «I soldi utilizzati per comprare automobili di grossa cilindrata»
Delitto Garlasco, la guardia di finanza: "Soldi Sempio per pagare avvocati" Faro sui conti del gip
Quarto Grado torna sul delitto di Garlasco: Sempio chiarisce il rapporto con Lovati - Durante la trasmissione Quarto Grado, Sempio ha descritto l'incontro con Lovati come pacifico, privo di tensioni, e finalizzato esclusivamente a valutare con calma le strategie difensive.
Garlasco, le gemelle Cappa entrano anche nella nuova indagine della Guardia di Finanza - Nell'inchiesta sul «sistema Pavia» compaiono i conti del gip Lambertucci e delle gemelle Cappa.