Il delitto di Garlasco s' intreccia con l' inchiesta sul sistema Pavia | Lavoravi solo se eri nelle grazie di Venditti

12 ott 2025

A Brescia si accendono i riflettori sui mezzi comprati e rivenduti dall'ex procuratore pavese e dal suo collega Mazza. Emergono anche i verbali delle testimonianze dei genitori di Sempio sul Dna sotto le unghie di Chiara e dell'ex carabiniere Spoto: "Intercettazioni subito per archiviare". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Il delitto di Garlasco s'intreccia con l'inchiesta sul "sistema Pavia": "Lavoravi solo eri nelle grazie di Venditti" - Il quadro dell'inchiesta bresciana sul "sistema Pavia", per un presunto scambio di favori tra magistrati, imprenditori, politici e forze dell'ordine, si intreccia col delitto di Garlasco per la presen ... msn.com scrive

