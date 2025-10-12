Il delitto di Garlasco s' intreccia con l' inchiesta sul sistema Pavia | Lavoravi solo se eri nelle grazie di Venditti
A Brescia si accendono i riflettori sui mezzi comprati e rivenduti dall'ex procuratore pavese e dal suo collega Mazza. Emergono anche i verbali delle testimonianze dei genitori di Sempio sul Dna sotto le unghie di Chiara e dell'ex carabiniere Spoto: "Intercettazioni subito per archiviare". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: delitto - garlasco
Delitto di Garlasco – “La traccia di Ignoto 3 non è frutto di contaminazione”. Resta l’ipotesi inquinamento
Delitto di Garlasco, terza udienza dell’incidente probatorio. Nuove scintille tra i legali?
Delitto di via Zanolini, c’è il genetista di Garlasco
L’ex procuratore, già indagato per corruzione nel caso del delitto di Garlasco, sotto inchiesta con un altro magistrato: «I soldi utilizzati per comprare automobili di grossa cilindrata» Vai su Facebook
Delitto Garlasco, la guardia di finanza: “Soldi Sempio per pagare avvocati” Faro sui conti del gip - X Vai su X
Il delitto di Garlasco s'intreccia con l'inchiesta sul "sistema Pavia": "Lavoravi solo eri nelle grazie di Venditti" - Il quadro dell'inchiesta bresciana sul "sistema Pavia", per un presunto scambio di favori tra magistrati, imprenditori, politici e forze dell'ordine, si intreccia col delitto di Garlasco per la presen ... msn.com scrive
Quarto Grado torna sul delitto di Garlasco: Sempio chiarisce il rapporto con Lovati - Durante la trasmissione Quarto Grado, Sempio ha descritto l’incontro con Lovati come pacifico, privo di tensioni, e finalizzato esclusivamente a valutare con calma le strategie difensive. Secondo notizie.it