Il delitto di Garlasco s' intreccia con l' inchiesta sul sistema Pavia | Lavoravi solo eri nelle grazie di Venditti

A Brescia si accendono i riflettori sui mezzi comprati e rivenduti dall'ex procuratore pavese e dal suo collega Mazza. Emergono anche i verbali delle testimonianze dei genitori di Sempio sul Dna sotto le unghie di Chiara e dell'ex carabiniere Spoto: "Intercettazioni subito per archiviare". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

