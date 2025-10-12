Il cuore degli operatori della Croce Reale | portano al mare una signora per esaudire il suo desiderio
Una donna torinese, ricoverata all'ospedale del Delta a Lagosanto, in provincia di Ferrara, si è resa conto che quello in ambulanza di giovedì 9 ottobre 2025, con destinazione l'ospedale Molinette di Torino, sarebbe stato il suo ultimo viaggio. Così ha chiesto ai sanitari della Croce Reale di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: cuore - operatori
"Io, soccorsa dagli operatori del 118. Nessuno parla mai di loro: c'è ancora chi lavora col cuore"
Un grazie di cuore agli operatori e volontari di Protezione Civile che, con prontezza e professionalità, sono intervenuti portando soccorso ai due ragazzi aggrediti . La comunità di Casalserugo ringrazia per l'impegno e il valore di chi si mette al servizio degli alt - facebook.com Vai su Facebook
Il cuore degli operatori della Croce Reale: portano al mare una signora per esaudire il suo desiderio - Una donna torinese, ricoverata all'ospedale del Delta a Lagosanto, in provincia di Ferrara, si è resa conto che quello in ambulanza di giovedì 9 ottobre 2025, con destinazione l'ospedale Molinette di ... Si legge su torinotoday.it
Rosario Valastro - VALERIA COLLINA, per gentile concessione della Croce Rossa Italiana - Colpire ospedali e ambulanze, prendere in ostaggio i civili, oltraggiare le donne: accade nelle guerre che si consumano in questi mesi e che segnano un pericoloso arretramento sul fronte del diritto ... avvenire.it scrive