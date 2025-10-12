Il cuore degli operatori della Croce Reale | portano al mare una signora per esaudire il suo desiderio

Torinotoday.it | 12 ott 2025

Una donna torinese, ricoverata all'ospedale del Delta a Lagosanto, in provincia di Ferrara, si è resa conto che quello in ambulanza di giovedì 9 ottobre 2025, con destinazione l'ospedale Molinette di Torino, sarebbe stato il suo ultimo viaggio. Così ha chiesto ai sanitari della Croce Reale di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

"Io, soccorsa dagli operatori del 118. Nessuno parla mai di loro: c'è ancora chi lavora col cuore"

