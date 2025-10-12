Il ct della Scozia su Gilmour | Billy può fare passaggi decisivi che possono fare male agli avversari

Billy Gilmour sta giocando titolare nella sfida della Scozia contro la Bielorussia, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, il ct Steve Clarke ha optato per schierarlo davanti la difesa e ha spiegato lui stesso il motivo della BBC Scotland prima del calcio d’inizio del match «Se pensiamo di avere molto possesso palla, allora qualcuno come Billy è esattamente chi vuoi che abbia il pallone, per trovare quei passaggi decisivi che possono fare male agli avversari. Sono calciatori competenti, giocano tutti a un buon livello. Sappiamo che, se non facciamo le cose per bene, ci creeranno dei problemi». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

