Il Costone non sbaglia un solo colpo Grantorino si inchina | tris di vittorie

12 ott 2025

GRANTORINO 70 COSTONE 80 GRANTORINO: Battaglio 7, Zumstein ne, Pizzaia 7, Bossola 10, Losito 8, Fracasso 3, Giglio, Mancino 2, Milone 2, Grillo 9, Barla 9, Obaseki 13. Allenatore Comazzi. COSTONE: Masciarelli 15, Zocca 10, Massari ne, Paoli F. 20, Paoli M. 5, De Marchi 2, Zeneli 7, Piattelli ne, Nannipieri 4, Ballabio 9, Rosso 8. Allenatore: Belletti. Arbitri: Scolaro, Ghirardo. Parziali: 21-29; 41-50; 54-66. MONCALIERI – Terzo successo di filo in altrettanti impegni di campionato per il Vismederi Costone che passa, con autorità, anche a Moncalieri, casa del Grantorino Basketball Draft. 80-70 il punteggio finale che, seppur priva di Nasello (che ne avrà presumibilmente per altre 2 settimane dopo l’infortunio alla caviglia subito con Legnaia), ha fatto la voce grossa in Piemonte conducendo praticamente per tutto l’arco dell’incontro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

